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Школьник убил семилетнего брата выстрелом в голову
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Чеченский школьник убил семилетнего брата выстрелом в голову 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости

В Чечне десятилетний школьник во время игры застрелил своего младшего брата. Об этом во вторник, 9 января, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел накануне в станице Шелковской. Во время игры мальчик достал из отцовского сейфа травматический пистолет и случайно выстрелил семилетнему брату в голову. От полученного огнестрельного ранения ребенок скончался.

«Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, в том числе, направленных на установление вины родителей, не обеспечивших безопасность хранения оружия», — отметили в ведомстве.

В ноябре 2017 года трехлетний мальчик застрелил себя из пистолета дяди, который тот незаконно хранил в квартире. Несчастный случай произошел в городе Ангарске Иркутской области.

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