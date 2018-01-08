Ещё
Названо самое частое преступление 2017 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо самое распространенное преступление 2017 года 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: © Fotolia / Ammentorp

Стало известно самое распространенное преступление в России по итогам 11 месяцев 2017 года. Об этом говорят данные, приведенные в ежемесячных сборниках о состоянии преступности в России на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры.

В период с января по ноябрь прошлого года самым распространенным преступлением в России стали кражи. Всего, согласно ведомству, совершено порядка 738 тысяч преступлений этого вида. Эта цифра, однако, ниже показателей аналогичного периода прошлого года почти на 9%.

Второе и третье места занимают мошенничество и преступления, связанные с оборотом наркотиков, соответственно. С 2013 года доля мошенничества в общей структуре преступлений увеличилась с 7,5% до 10,7%. Причем в 2017 году это преступление совершалось на 6,8% чаще, чем в 2016-ом.

Всего за отчетный период в России зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений, что почти на 86 тысяч меньше, чем в 2016 году.

РИА Новости: последние новости
В Петербурге задержали двух участников драки, где пострадали восемь человек В Подмосковье завели дело после смерти ребенка, упавшего с 17-го этажа СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Татарстане
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в подготовке к захвату Европы
«Мне нужен Кремль, чтобы вернуть Советский Союз»
У Собчак «пропали» сотни миллионов
Невский хочет «дать в рожу» Вайнштейну
Жена Аршавина остановила самолет
Видео
00:24
Очаровательно моргающую сову сняли на видео
00:59
Падение гимнастки из РФ в цирке Гомеля попало на видео
Происшествия Другое
00:13
В Ирландии мужчина сыграл в футбол с ураганом
Катастрофы В мире
02:05
Заставшему девушку с любовником шахтеру выстрелили в лицо
Происшествия Криминал
06:00
Турок с дубинкой устроил засаду на Санта-Клауса
В мире Происшествия
00:38
В Новой Гвинее эвакуировали остров из-за вулкана
Катастрофы В мире
00:33
Разведчики ВВО перехватили «противника» в лесу
Войска Армия
00:46
В Пиренеях сноубордист устроил гонки с лавиной
Происшествия Катастрофы
46:59
Украина требует назвать «оккупацией» пребывание в СССР
Украина В мире
00:49
Водитель дорогой иномарки сбил ребенка и поехал дальше
ДТП Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение