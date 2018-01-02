По делу об убийстве Ноздровской допросили 50 человек

По делу об убийстве на Украине юриста Ноздровской допросили 50 человек

Следствие допросило 50 человек по делу об убийстве на Украине юриста Ирины Ноздровской.

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Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на спикера Главного управления Нацполиции в Киевской области Николая Жуковича.

«Мы проводим ряд следственных действий. Уже около 50 человек допросили. Создана мощная следственно-оперативная группа, которой руководит непосредственно начальник управления», — заявил Жукович.

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Кроме того, как сообщает «Украинская правда», около 100 человек собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области с требованием найти убийц Ноздровской.

1 января полиция заявила об обнаружении в Вышгородском районе Киевской области тела женщины. Позднее стало известно, что это юрист Ирина Ноздровская, которая пропала 30 декабря.