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Допрос петербургского террориста попал на видео
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Опубликовано видео разговора петербургского террориста с сотрудниками ФСБ 

Lenta.ru 5 часов назад

Агентство «Росбалт» опубликовало видео разговора сотрудников ФСБ с петербуржцем Дмитрием Лукьяненко, обвиняемым в совершении теракта в магазине «Перекресток».

Отмечается, что 35-летний мужчина в ходе первого допроса фактически сознался в совершении преступления. Он рассказал, как и где заложил самодельное взрывное устройство, а также описал его конструкцию. Помимо этого, Лукьяненко сообщил, как оставил в магазине две флешки.

Ролик «Росбалта» несколько отличается от видео, опубликованного «Фонтанкой» 30 декабря: из него не вырезаны вопросы и реплики сотрудников ФСБ.

Лукьяненко задержали 30 декабря. Он помещен под арест до 28 февраля, ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Мужчине назначена судебно-психиатрическая экспертиза, поскольку он с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере.

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В результате взрыва, прогремевшего в петербургском «Перекрестке» 27 декабря, пострадали 18 человек. Первоначально Следственный комитет квалифицировал произошедшее как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Президент России Владимир Путин, выступая перед военнослужащими в Кремле 28 декабря, назвал случившееся террористическим актом.

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