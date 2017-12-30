Неизвестный открыл огонь в лондонском фастфуде

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В результате стрельбы в ресторане Лондона двое подростков получили ранения 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости

По меньшей мере двое 16-летних подростков пострадали после того, как неизвестный открыл огонь в одном из ресторанов быстрого питания на востоке Лондона.

Об этом сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.

Отмечается, что оба пострадавших были доставлены в больницу.

Врачи оценивают их состояние как стабильное.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и личность стрелка.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 15-летнего юношу по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений в результате инцидента с распылением токсичного вещества в торговом центре Лондона.

RT на русском: последние новости
Источник: в Москве введён план «Перехват» после убийства на востоке столицы Источник: кинологи проверяют отель в центре Москвы после звонка о «минировании» В Москве задержан подозреваемый в ложном минирования ТЦ
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