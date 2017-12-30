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В Москве введен план «Перехват»
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В Москве введен план «Перехват» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС

В Москве введен план «Перехват», полицейские разыскивают двоих подозреваемых в убийстве одного человека и ранении другого, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранительных органов, убийство произошло на востоке Москвы. Двое подозреваемых скрылись с места происшествия предположительно на серебристом автомобиле LADA Priora.

По данным источника, убийство произошло накануне вечером на шоссе Энтузиастов в квартире дома номер 98. Здесь было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями, еще один человек был ранен.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: «Покушение на убийство», «Убийство двух и более лиц», «Незаконное хранение оружия».

 Ещё 2 источника 
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