В Москве введен план «Перехват»

В Москве введен план «Перехват», полицейские разыскивают двоих подозреваемых в убийстве одного человека и ранении другого, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранительных органов, убийство произошло на востоке Москвы. Двое подозреваемых скрылись с места происшествия предположительно на серебристом автомобиле LADA Priora.

По данным источника, убийство произошло накануне вечером на шоссе Энтузиастов в квартире дома номер 98. Здесь было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями, еще один человек был ранен.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: «Покушение на убийство», «Убийство двух и более лиц», «Незаконное хранение оружия».