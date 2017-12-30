Мужчину зарезали на корпоративе в Москве

В Москве во время новогодней вечеринки в результате поножовщины погиб мужчина 1988 года рождения. 29 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в павильоне на проспекте Мира в Москве обнаружен труп мужчины, сообщает РенТВ.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, при каких обстоятельствах произошло убийство. Сотрудники компании отмечали Новый год, в ходе празднования между рабочими произошел конфликт, один из участников которого получил колото-резаное ранение и скончался на месте, другой был госпитализирован в состоянии алкогольного опьянения. По факту убийства возбуждено уголовное дело.