Пранк геймеров обернулся гибелью мужчины в США

В американском штате Канзас мужчина был застрелен после того, как группа полицейских прибыла к его дому по ложному вызову. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, неизвестный пранкер позвонил в экстренную службу и сообщил, что застрелил отца и удерживает мать в заложниках. После этого он назвал адрес.

На место прибыла группа полиции. Дверь правоохранителям открыл Эндрю Финч, который оказался случайной жертвой пранка. Когда полиция потребовала от мужчины поднять руки, Финч посмотрел на свой пояс, где, по словам правоохранителей, "обычно располагается оружие". Тогда один из офицеров полиции выстрелил в мужчину, который позднее скончался.

Теперь полиция утверждает, что в пранке были замешаны геймеры. При этом сам Финч онлайн-играми не увлекался.

По данным The Verge, трагедия произошла после ссоры двух игроков в Call of Duty. Один из них прислал другому случайный адрес под видом своего, тогда как тот ради пранка позвонил 911 и рассказал историю об убийстве отца в доме по этому адресу.