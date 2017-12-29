Татарскую «Братву» осудили на 165 лет

Члены татарской банды «Братва» получили 165 лет колонии

В Татарстане осудили членов преступной группировки «Братва», занимавшихся нападениями на людей и вымогательствами. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Главарь банды Максим Ионов был приговорен к 21 годам лишения свободы, все остальные — на срок от восьми до 19 лет. В общей сложности, как пишет prokazan.ru, сообщники получили 165 лет колонии строгого режима.

33-летнего Ионова и его 14 сообщников обвинили в совершении убийств, вымогательств, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. С 2012-го по 2014 год бандиты, орудующие ножами и обрезками арматуры, нападали на жителей Лениногорска, в том числе на конкурентов — участников противоборствующей группировки «Спортсмены». В результате двое человек были убиты, трое получили ранения.

В 2012-м участники банды избили предпринимателя, чтобы принудить его к отказу от сделки по продаже комплекса административных и производственных помещений. В октябре 2013 года они вымогали у другого бизнесмена 15 тысяч рублей и, когда он отказался давать деньги, избили его.

Фигуранты не признали свою вину в содеянном, во время следствия большинство из них находилось под стражей.