Самые идиотские преступления 2017-го

Это фиаско, пахан

Кража бульонного кубика и вороватый Винни-Пух, сотрудница полиции, подрабатывавшая проституткой, и похищение мертвой бабушки, утащивший оружие охотника медведь и маньяк-гей, заманивающий жертв песнями Наташи Королевой, — с такими странными преступлениями сталкивались стражи порядка в минувшем году. «Лента.ру» собрала самые идиотские нарушения закона, которыми ознаменовался уходящий год. Вспоминая все это, остается только гадать, на что решатся преступные умы в будущем году Собаки.

Январь. Кража бульонного кубика и статуя для подруги

Первый месяц уходящего года в Томске ознаменовался драматичным преступлением: местные полицейские задержали в магазине покупателя, пытавшегося похитить один бульонный кубик. Он прихватил кубик в дополнение к бутылке водки, купленной, впрочем, вполне легально. Незадачливого вора задержали на месте преступления сотрудники магазина, а полицейские доставили правонарушителя в отдел и составили протокол по статье 7.27 КоАП («Мелкое хищение»).

В том же январе 32-летний москвич решил покорить сердце своей девушки оригинальным подарком. Во время ночной прогулки по парку «Сокольники» влюбленному приглянулась позолоченная статуя стоимостью около трех миллионов рублей — и решение пришло само собой. Впрочем, вручить презент даме сердца вор не успел: полицейские задержали подозреваемого недалеко от места преступления, а по факту хищения завели уголовное дело.

Март. Похищение тюремного браслета

В городе Исилькуле (Омская область) полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи контрольного устройства, при помощи которого отслеживались перемещения 36-летнего местного жителя, осужденного к ограничению свободы за имущественные преступления. Стражи порядка установили, что 27 февраля он отключил от электросети установленное по месту его жительства стационарное контрольное устройство (СКУ), положил его в пакет и вышел из дома на прогулку.

В тот же день потерпевший распивал спиртное на автовокзале с новым знакомым — 43-летним ранее неоднократно судимым местным жителем. Тот дождался, когда собутыльник отлучится, и похитил пакет, думая, что в нем находятся ценные вещи. Потерпевший написал заявление о краже, вскоре после этого сотрудники полиции задержали подозреваемого и конфисковали похищенное устройство. В свою очередь, осужденный был привлечен к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ.

По действующим правилам СКУ размещается в месте проживания осужденного к ограничению свободы. Этот прибор взаимодействует с электронным браслетом и мобильным контрольным устройством, которое осужденный всегда носит с собой. При помощи такого комплекса приборов сотрудники системы ФСИН контролируют перемещение человека и могут следить, не выходит ли он из дома в определенное время суток, не выезжает ли за пределы положенной территории и так далее.

Май. Пропажа резиновых крокодилов и коварный Винни-Пух

В полицию обратилась 40-летняя москвичка, заведующая кафедрой Московского регионального социально-экономического института (МРСЭИ), и рассказала, что неизвестный похитил из подъезда дома №41 на Сиреневом бульваре пакет, висевший на ручке самоката. По словам заявительницы, в нем находились коллекционные игрушки — резиновые крокодилы на сумму семь тысяч рублей. По факту хищения крокодилов завели дело о краже.

В мае в Москве было зафиксировано еще одно курьезное преступление. Как сообщало агентство городских новостей «Москва», в полицию обратилась жительница Ульяновской области и пожаловалась на кражу денег. По словам женщины, она фотографировалась на Пречистенской набережной, напротив храма Христа Спасителя, с актерами, переодетыми в сказочных персонажей, и передала Винни-Пуху купюру в 5 тысяч рублей, чтобы заплатить за снимок. Винни-Пух взял деньги и, пообещав разменять их, скрылся в неизвестном направлении и так и не вернулся. По факту преступления полиция начала проверку.

Июнь. Обнаглевший форточник

Жертвами наглого вора-форточника стали стражи порядка из экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Москве. Злоумышленник, выломав металлическую решетку, через окно здания проник в служебное помещение центра на первом этаже и похитил две тысячи рублей, принадлежащие сотруднице подразделения. По факту дерзкого преступления завели уголовное дело.

Июль. Кража бесполезных миллиардов

51-летний безработный — приезжий из Абхазии — проник в квартиру 68-летней пенсионерки на юге Москвы через окно на кухне и похитил деньги и ювелирные изделия. Сумма хищения была огромна: целых 50 миллиардов долларов. Правда, зимбабвийских и не представляющих какой-либо ценности. Кроме того, вор разжился тысячей азербайджанских манат (эквивалентны примерно 35 тысячам рублей) и 100 долларами США.

Вскоре подозреваемого задержали неподалеку от места преступления. Общий ущерб от кражи составил около 180 тысяч рублей, из которых 137 пришлись на ювелирные украшения. Судя по всему, незадачливый вор не знал, что доллар Зимбабве был в обращении с 1981-го по 2009 год. В 2008-м годовая инфляция в стране составила 231 миллион процентов; ставшие бесполезными купюры, например, в 100 триллионов долларов (банкнота с максимальным номиналом, выпущенная в стране) сейчас продают туристам. Собственной валюты у Зимбабве до сих пор нет, а для расчетов там используются доллар США, евро, фунт, южноафриканский рэнд и ботсванская пула.

Август. Интимная подработка и возмездие за шаверму

На улице Большая Ордынка в центре Москвы полицейские задержали уроженку Саратовской области 1985 года рождения, которую заподозрили в проституции. У женщины обнаружили «большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России».

Задержанная заявила, что является сотрудницей полиции — и это подтвердилось. Как оказалось, женщина работает в межмуниципальном управлении МВД «Балаковское» Саратовской области и находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. В отношении стража порядка составили протокол об административном правонарушении.

А в Санкт-Петербурге Красногвардейский районный суд приговорил к условному наказанию сроком на три года Олега Харитонова, укравшего три шавермы из кафе. Харитонов обвинялся по статье 162 УК РФ («Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Суд установил, что он заказал три порции указанного блюда в кафе «Шаверма» на Новочеркасском проспекте, после чего, угрожая продавцу газовым револьвером, отказался оплатить заказ и скрылся с места преступления. О преступлении в полицию сообщил управляющий заведения; сумма ущерба кафе составила 510 рублей. Подсудимый признал свою вину.

Октябрь. Налетчик со «Сникерсом»

В Томске жителя Приморского края приговорили к шести годам лишения свободы за пять разбойных нападений, которые он совершил, угрожая «Сникерсом». Завернутый в полиэтилен шоколадный батончик преступник использовал «для создания видимости наличия пистолета».

Таким образом он ограбил цветочные павильоны «Жасмин», «Азалия», «Орхидея», магазин «Туесок», отобрал у женщины сумку с деньгами и телефон. За пять месяцев до этого мужчина вышел из колонии, и ему были нужны деньги, чтобы уехать в Приморский край. На суде он полностью признал вину и попросил прощения у потерпевших.

В том же месяце в СМИ появилась шокирующая история: семья из четырех человек (муж, жена, ребенок и его бабушка) отправились на машине из Липецка в Сочи, по дороге 77-летняя женщина скончалась. Прибыв на курорт, близкие документально оформили ее смерть и оставили тело в сочинском морге. Отдохнув на море, они приобрели экспедиционный багажник, в котором разместили тело усопшей и закрепили его на крыше автомобиля, чтобы перевезти домой. На обратном пути семья остановилась на ночлег в одном из кемпингов в Ростовской области. Вернувшись утром к машине, родственники обнаружили, что багажник с телом пропал. Впрочем, полицейские похищение мертвой бабушки не подтвердили.

Ноябрь. Месть косолапого и последний из гусляров

В Усть-Илимском районе Иркутской области стражам порядка пришлось столкнуться с весьма необычной «кражей». Как стало известно полицейским, 16 ноября 57-летний охотник-промысловик обходил свои угодья, расположенные в десятках километров от ближайшей деревни, решил остановиться в одном из зимовий, оставил вещи в избушке и пошел за водой. По возвращении он услышал в строении подозрительный шум и увидел силуэт медведя. Испугавшись, охотник несколько часов прятался в лесу, а когда вернулся, обнаружил пропажу мешка из-под рыбы, в котором хранил оружие. Как оказалось, пропали ружья «Вепрь» и «ИЖ», еще одно с поврежденным прикладом и характерными следами от зубов зверя он нашел недалеко от избушки. В течение нескольких дней охотник пытался самостоятельно отыскать пропавшее имущество, однако это ему не удалось. Охотник сообщил об инциденте в полицию, и стражи порядка выехали на место происшествия. Однако к тому времени прошел обильный снегопад, который скрыл следы зверя в тайге. В отношении промысловика завели административное производство по статье 20.8 КоАП РФ («Нарушение правил хранения, повлекших утрату оружия»), которая предусматривает лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до года, а также штрафы.

Не менее драматичная история произошла на Дальнем Востоке. Судебные приставы Владивостока задержали единственного в регионе гусляра Валерия Новицкого, который больше трех лет не платил алименты на содержание сына-инвалида. Задержание музыканта было хорошо срежиссировано: Новицкий думал, что едет давать интервью местному телеканалу, но вместо этого там его ждали приставы.

За гусляром числился долг свыше 80 тысяч рублей. В момент задержания в его кармане было только 500 рублей, поэтому приставы арестовали его гусли и мобильный телефон. В 2004 году Новицкий уже был судим за неуплату алиментов. По словам музыканта, он мало зарабатывает, поэтому не может обеспечивать своего взрослого ребенка, у которого первая группа инвалидности.

Декабрь. Охотник за зубной пастой и певчий маньяк-гей

В Норильске грабитель ворвался в магазин и, угрожая продавщице пистолетом, потребовал открыть кассу. В это время мимо торговой точки проходила женщина, и у преступника при виде свидетеля сдали нервы: он разбил витрину, схватил товар и выбежал на улицу. Свидетелем оказалась сотрудница правоохранительных органов, которая решила проследить за вором. Подозреваемый попытался скрыться в одном из общежитий города, однако подоспевшие наряды патрульно-постовой службы и оперативники уголовного розыска его задержали. При обыске у 28-летнего местного жителя был обнаружен и изъят пневматический пистолет и похищенное — два тюбика зубной пасты. По факту преступления было возбуждено уголовное дело о разбое, злоумышленнику теперь грозит до восьми лет лишения свободы.

А в Перми силовикам удалось поймать 29-летнего Александра Третьякова, которого СМИ называют «маньяком-геем». На допросе Третьяков показал, как обольщал своих жертв: женским голосом он пел им главный хит Наташи Королевой. Мужчина знакомился с подвыпившими людьми в клубах и барах Перми, провожал домой, дожидался, когда они отвлекутся (например, пойдут в душ), после чего выносил из квартиры ценные вещи. Третьяков обокрал трех женщин, а четвертого потерпевшего — мужчину — зарезал.