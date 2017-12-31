Обвиняемый в теракте в Петербурге назвал свои мотивы

СК РФ переквалифицировал дело о взрыве в петербургском магазине «Перекресток» на статью о теракте; подозреваемому предъявлено обвинение в терроризме. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следственными органами главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта в одном из супермаркетов города (ст. 205 УК РФ). В настоящее время следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Следствие установило, что обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Кроме того, недалеко от места взрыва он спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах совершенного преступления и фотографии взрывного устройства, добавила Петренко.

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По ее словам, экспертные исследования, в том числе генетические, подтверждают причастность обвиняемого к изготовлению взрывного устройства и наполнению информацией двух носителей. В ходе допросов подозреваемый также подтвердил свою причастность к организации и совершению теракта.

«С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал», — сообщила представитель СКР.

Она отметила, что обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости.