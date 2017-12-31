Ещё
Обвиняемый в теракте в Петербурге назвал свои мотивы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвиняемый в теракте в Петербурге назвал свои мотивы 

BFM.RU 4 часа назад

СК РФ переквалифицировал дело о взрыве в петербургском магазине «Перекресток» на статью о теракте; подозреваемому предъявлено обвинение в терроризме. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следственными органами главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта в одном из супермаркетов города (ст. 205 УК РФ). В настоящее время следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Следствие установило, что обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Кроме того, недалеко от места взрыва он спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах совершенного преступления и фотографии взрывного устройства, добавила Петренко.

>> Названо имя исполнителя теракта в Петербурге

По ее словам, экспертные исследования, в том числе генетические, подтверждают причастность обвиняемого к изготовлению взрывного устройства и наполнению информацией двух носителей. В ходе допросов подозреваемый также подтвердил свою причастность к организации и совершению теракта.

«С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал», — сообщила представитель СКР.

Она отметила, что обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости.

BFM.RU: последние новости
«Это человек с промытым мозгом» — психиатр об исполнителе теракта в Петербурге Обвиняемый в теракте в Петербурге назвал свои мотивы Аэропорт и торговые центры Нижнего Новгорода эвакуируют из-за угрозы взрыва
 Ещё 169 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве проходит массовая эвакуация торговых центров
Опубликованы снятые из космоса кадры Крымского моста
Энергомост в Крым взяли под охрану
На Сахалине спалили дотла новогоднюю елку
Порошенко рассказал о «победах» Украины в 2017 году
Видео
00:40
В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу
В мире
Американец показал, как убирать снег с помощью дрифта
США В мире
00:59
Опубликованы снятые из космоса кадры Крымского моста
Наука и техника Общество
01:21
Опубликованы показания организатора взрыва в Петербурге
Криминал Другое
05:12
Обвиняемый в теракте в Петербурге назвал свои мотивы
Криминал Происшествия
00:15
Сын сенатора удалил Instagram после поездки с мигалками
Происшествия
00:55
Собчак «потроллила» Божену Рынску
Шоу-бизнес
02:09
Климкин назвал главные достижения Украины в 2017 году
В мире Украина
04:19
Путин поздравил россиян
Политика
00:59
Заявление Киева о Крымском мосте связали с оружием из США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение