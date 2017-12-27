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Источник сообщил о последствиях взрыва в Петербурге
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Источник сообщил о последствиях взрыва в Петербурге 

Рамблер 6 часов назад

Пожара после взрыва в магазине «Перекресток» в ТЦ «ГигантХолл» в Санкт-Петербурге не последовало. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города, повреждений несущих конструкций здания нет.

В результате взрыва возле камер хранения супермаркета «Перекресток» пострадали 10 человек, 4 человека госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, на полу магазина найдены шарики-подшипники, предположительно, сработало самодельное взрывное устройство.

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