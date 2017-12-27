Много крови: очевидцы о взрыве в Петербурге

Много крови: очевидцы о жутком взрыве в Петербурге

Жители Петербурга, ставшие свидетелями страшного взрыва, делятся подробностями. По словам очевидцев, детонация была невероятной силы.

"Там была моя мама, она была в театральной кассе. Ее откинуло взрывной волной или оглушило, я точно не поняла. Она выбежала, позвонила, сказала, что народ выбегает. Взрыв был очень сильный, двери повыбивало, как я поняла, многие в крови были", — приводит РЕН ТВ слова одной из местных жительниц.

Журналистам удалось поговорить с еще одной женщиной, проживающей неподалеку от места взрыва. В момент хлопка Анастасия находилась дома. "Мы сидели дома, произошел "ба-бах", мы подумали, что это салют. По истечение трех минут начали верещать сирены. Когда мы вышли с молодым человеком, я увидела, что на перекрестке стоят очень много машин "скорой помощи" и пожарные стоят, все оцеплено", — рассказала Анастасия.

скриншот

По информации РИА Новости, минимум четыре человека госпитализированы в больницы Санкт-Петербурга, один из них в тяжелом состоянии с осколочным ранением живота. Точное количество пострадавших пока не известно. По предварительным данным, травмы получили восемь человек. Из списка, опубликованного раннее Dni.Ru, ясно, что самой старшей пострадавшей 63 года, а самому молодому — 34.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, причиной ЧП стало самодельное взрывное устройство. Однако, как сообщает Газета.Ru, Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Напомним, ранее Dni.Ru сообщали, в магазине "Перекресток" на площади Калинина в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Трагедия произошла около 19:00. Из здания "Гигант-холла", в котором располагался магазин, эвакуировали порядка 50 человек. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, пожарные и спасатели.