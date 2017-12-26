Полицейские сели за подстреленного Итальянца

Суд огласил приговор полицейским по делу о перестрелке на Рочдельской улице

Пресненский суд Москвы признал виновными полицейских, которые не смогли предотвратить перестрелку на Рочдельской улице в Москве. Офицеры МВД Денис Ромашкин, Ильдар Шакиров и Ренат Зиннатулин получили четыре, три с половиной и два года лишения свободы соответственно. Коллеги осужденных объяснили «Газете.Ru», что если не поменять принцип работы СК РФ и полиции при решении подобных инцидентов, то гипотетически посадить можно многих сотрудников МВД.

Пресненский суд Москвы огласил первый приговор по резонансному конфликту около ресторана Elements на Рочдельской улице, который уже вошел в новейшую историю преступлений России. Сам инцидент произошел в середине декабря 2015 года и закончился гибелью двоих человек, а также ранением еще восьми. Кроме того, расследование инцидента выявило коррупционные связи правоохранителей и лидеров преступного мира, а также привело к арестам как известных преступных авторитетов, так и высокопоставленных сотрудников силовых структур.

По решению следствия в отдельное производство было выделено уголовное дело в отношении трех работников полиции, которые присутствовали при инциденте, и, как полагает сторона обвинения, не предотвратили тяжких последствий. Это бывший исполняющий обязанности начальника уголовного розыска ОВД «Пресненский» Денис Ромашкин, оперуполномоченный отделения уголовного розыска Ильдар Шакиров и участковый уполномоченный полиции Ренат Зиннатулин.

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Конфликт у Elements начался с того, что еще до декабря 2015 года владелица заведения Жанна Ким решила полностью поменять его интерьер, ей хотелось, чтобы его внутреннее убранство было выполнено в корейском стиле. Для этого она наняла дизайнера Фатиму Мисикову, которая проживает, в основном, за границей, но сотрудничает с театральными труппами в России. Стороны заключили договор о подряде, по которому Мисикова должна была выполнить и контролировать не только дизайнерские, но и ремонтно-отделочные работы. По словам ресторатора, она заплатила дизайнеру 600 тыс. евро, о которых они договорились в устном порядке. Та, в свою очередь, наняла для ремонта субподрядчика — строительную организацию своего брата.

В дальнейшем владелицу ресторана не устроил слишком затянувшийся срок строительства, поэтому Ким разорвала контракт с дизайнером. Это не устроило уже Мисикову, она начала требовать с Ким неустойку в размере недоплаченных по договору двух млн рублей. Ресторатор отказалась выполнить это требование, и 13 декабря ей позвонил неизвестный мужчина, назвавшийся адвокатом дизайнера. Он предложил встретиться для урегулирования конфликта. Не подумав ничего плохого, Ким назначила этому человеку встречу в своем заведении на Рочдельской улице. Однако «в гости» к Ким в назначенный срок приехали люди, большая часть которых не имела высшего юридического образования. Это был Андрей Кочуйков, известный в определенных кругах по прозвищу «Итальянец», его телохранитель Алексей Китаев, который возглавлял одну из группировок футбольных фанатов «Спартака» «Школа», и еще несколько крепких мужчин. Были среди приехавших и Мисикова со своим братом. Все они потребовали немедленно вернуть долг.

В какой-то момент Ким поняла, что дискуссия с этими людьми может выйти за рамки гражданско-правовых отношений и позвонила свому адвокату Эдуарду Буданцеву, руководителю бюро «Диктатура Закона», а также в полицию. Приехавшие сотрудники МВД проверили у собравшихся мужчин и женщин документы, и заявили, что здесь имеет место конфликт двух хозяйствующих субъектов, после чего удалились. Вскоре на место происшествия приехал участковый Зиннатулин. А еще через время подъехал и Буданцев, который решил заручиться поддержкой своих друзей и партнеров — бывшего сотрудника ГУВД Москвы Владимира Костриченко, бывшего ОМОНовца Петра Червиченко и бывшего бойца спецназа ФСИН Романа Молокаева. Конструктивного диалога у сторон не получилось, бывший сотрудник КГБ СССР Буданцев и бывший участник «солнцевской» группировки Кочуйков не нашли общего языка. Завязалась потасовка, в ходе которой стороны покинули помещение ресторана и вышли на улицу. В этот момент на служебной «Газели» к месту действия подъехали полицейские Ромашкин и Шакиров, однако у них было слишком мало времени для того, чтобы показать свои служебные «корочки» и утихомирить страсти.

Как позже рассказали очевидцы событий, на улице «Итальянец» в категоричной форме поинтересовался у Буданцева:

«Ты признаешь воровскую власть?».

Получив отрицательный ответ, Кочуйков приказал своим сопровождающим посадить адвоката в машину, а «остальных отдать ментам». После этого сразу шесть человек попытались выполнить распоряжение Кочуйкова, однако к юристу подоспели уже его товарищи и завязалась драка.

В ходе противоборства Китаев, по словам потерпевших, достал травматический пистолет и ранил Молокаева, которому потом потребовалась операция. Буданцев воспользовался ситуацией и выхватил из кобуры итальянский пистолет «Беретта 92», редко встречающийся в России. Ранее бывший чекист был награжден этим оружием. Он начал стрелять по своим противникам, ранив «Итальянца» в плечо, а пытавшийся защитить «босса» Китаев получил смертельное ранение. Кроме того, погиб еще один из нападавших на Буданцева. В это время Шакиров и Ромашкин решили спрятаться в «Газели», а Зиннатулин укрылся за одной из колонн ресторана.

По факту перестрелки московский главк СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). В отношении бездействующих сотрудников правоохранительных органов отдела МВД РФ по Пресненскому району Москвы Ильдара Шакирова и Рената Зиннатулина возбуждено уголовное дело по признакам статьи 293 УК РФ (халатность), которая позже была переквалифицирована на статью «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее за собой тяжкие последствия». Сейчас слушание дела отношении Кочуйкова и его людей продолжается, более того, по нему проходит и известный «вор в законе» Шакро Молодой (Захарий Калашов), так как, по словам «Итальянца», он действовал он имени именно этого преступного лидера.

По мнению стороны обвинения, сотрудники полиции проявили преступное бездействие, желая «уменьшить объем своей работы».

Прокурор уверен, что работники МВД должны были доставить зачинщиков конфликта в отделение для решения вопроса об их задержании, а Зиннатулин не применил табельный пистолет, когда началась стрельба. По мнению обвинителя, своим бездействием подсудимые «подорвали авторитет органов власти».

Прокурор потребовала приговорить капитана полиции Рената Зиннатулина к четырем годам, а майора Дениса Ромашкина и младшего лейтенанта Ильдара Шакирова — к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинитель также просила суд лишить подсудимых специальных званий, а также права в течение трех лет после освобождения занимать должности в правоохранительных органах. К полицейским также заявила иск на сумму 1,5 млн рублей ресторатор Ким. Впрочем, уже в ходе разбирательства адвокат отозвал его.

На суде Ромашкин и Шакиров вину не признавали, а вот Зиннатулин сначала сделал это, но позже переменил показания и заявил, что также себя виновным не признает. Бывший глава криминальной полиции ОВД «Пресненский» Ромашкин назвал обвинение «художественным вымыслом со стороны следствия» и прокуратуры. «Мы действовали правомерно, все остальные слухи и сплетни, разговоры в пользу бедных для того, чтобы дискредитировать нас. Я знаю реальную картину», — заявил офицер полиции. По его словам, полицейских вначале обвинили в халатности, а затем вменили более тяжкую статью, дабы помочь Буданцеву избежать ответственности за убийство. «Для меня очевидно, что он совершил групповое убийство», — подчеркнул Ромашкин.

Буданцев сейчас находится под следствием по делу о превышении пределов необходимой обороны. Адвокаты сотрудников МВД заявляли, что причиной конфликта, повлекшего за собой столь тяжкие последствия, стали действия Ким, которая искусственно накаляла ситуацию, а также поступок Буданцева, доставшего боевой пистолет и начал стрелять на поражение. Защитники напомнили, что один из потерпевших, Петр Чирчинцев, позднее поменял свои показания и встал на сторону сотрудников полиции.

Рассматривать дело доверили судье Татьяне Васюченко. Ранее она рассматривала дела бизнесмена Алексея Козлова, мужа правозащитницы Ольги Романовой, и дело экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой. Чтение приговора заняло у Васюченко более трех часов. Периодически она даже срывалась на собравшуюся в зале суда публику. «Все разговаривают, шуршат. Мне тяжело», — заявила она. Ранее все подсудимые единогласно заявили, что очень довольны ее работой, и что она пытается объективно разобраться в их деле.

«Назначить наказание в отношении Ромашкина в виде четырех лет колонии общего режима, Шакирова — три года шесть месяцев колонии общего режима, Зиннатулина — два года общего режима», — сказано в решении судьи. Теперь у защиты осужденных есть 10 дней на обжалование решения суда, иначе оно вступит в силу.

Некоторые коллеги осужденных отмечают, что обвинительный приговор полицейским стал результатом несовершенной практики следствия и суда, сложившейся по отношению к тем или иным поступкам блюстителей порядка.

«Предотвратить перестрелку и самому никого не подстрелить полицейскому весьма трудно. То есть надо применять оружие по уже стреляющим друг в друга людям. И получается, что будут основания обвинить полицейского в причинении смерти или ранения человеку, который самому сотруднику полиции не угрожал. А если этого не сделать, то полицейского можно обвинить уже, например, в халатности», — рассуждает один из оперативных сотрудников московского уголовного розыска в беседе с «Газетой.Ru».

Он также подчеркнул, что не лучшим образом на решении конфликтов подобного рода сказалась передача СОБРа из МВД в Росгвардию. «Один из осужденных — бывший начальник криминальной полиции территориального ОВД. Раньше этот человек имел право просто позвонить на базу СОБР, бойцы приезжали к месту „разборок“ за 20 минут, всех помещали в горизонтальное положение, предварительно обезоружив», — отмечает полицейский. По его словам, сейчас же вызов спецназа занимает довольно много времени, а злоумышленники, разумеется, не ждут, когда оно пройдет, и сразу начинают стрелять.