В центре Донецка сработало взрывное устройство

Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о срабатывании самодельного взрывного устройства в центре Донецка, передает «Интерфакс»

"Группа задержания государственной службы военизированной охраны по Донецку получила сигнал о срабатывании тревожных сигнализаций одновременно на нескольких объектах охраны на бульваре Шевченко. Прибыв на место через одну минуту, правоохранители выяснили, что в сточной канаве было приведено в действие самодельное взрывное устройство", — заявили в МВД ДНР.

Сообщается, что из-за взрывной волны сработали сигнализации на нескольких объектах рядом с местом взрыва, пострадавших нет.