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Газета.Ru

В центре Донецка сработало взрывное устройство

В Донецке в канаве взорвалось самодельное устройство
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Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о срабатывании самодельного взрывного устройства в центре Донецка, передает «Интерфакс».
"Группа задержания государственной службы военизированной охраны по Донецку получила сигнал о срабатывании тревожных сигнализаций одновременно на нескольких объектах охраны на бульваре Шевченко. Прибыв на место через одну минуту, правоохранители выяснили, что в сточной канаве было приведено в действие самодельное взрывное устройство", — заявили в МВД ДНР.
Сообщается, что из-за взрывной волны сработали сигнализации на нескольких объектах рядом с местом взрыва, пострадавших нет.
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