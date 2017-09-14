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Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева объявлен в международный розыск

Возможный убийца Драчева объявлен в международный розыск
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Анар Алияр оглы Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мирапо пауэрлифтингу Андрея Драчева, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по региону.
Отмечается, что в отношении Аллахверанова было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктов «и» частью 2 статьи 105 УК России — («Убийство при отягчающих обстоятельствах (из хулиганских побуждений)»).
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Андрей Драчев
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