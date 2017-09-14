Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева объявлен в международный розыск

Анар Алияр оглы Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мирапо пауэрлифтингу Андрея Драчева , объявлен в международный розыск и заочно арестован. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по региону.

Отмечается, что в отношении Аллахверанова было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктов «и» частью 2 статьи 105 УК России — («Убийство при отягчающих обстоятельствах (из хулиганских побуждений)»).