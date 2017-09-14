Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева арестован заочно

Суд заочно арестовал жителя Хабаровского края Анара Алияр оглы Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева . Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

"По ходатайству органа следствия в отношении обвиняемого Аллахверанова А. А.о., объявленного в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Ведомство также напоминает, что МВД выплатит 500 тыс. руб. за информацию, которая приведет к задержанию обвиняемого в убийстве.

20 августа в кафе в центре Хабаровска между Драчевым и одним из посетителей завязался конфликт, который перерос в драку. В результате инцидента спортсмен получил черепно-мозговую травму и скончался в реанимации.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело в отношении двух сотрудников Росгвардии после убийства Драчева.