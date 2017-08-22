По делу Серебренникова в розыск объявлена продюсер

Продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова скрывается от следствия. Девушка фигурирует в деле о мошенничестве в «Гоголь-центре». Её разыскивают правоохранительные органы. С таким заявлением выступила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Её слова передаёт ТАСС

«Она давно фигурирует в данном уголовном деле. Но скрывается от следствия, в связи с этим Воронова объявлена в розыск», — заявила Петренко.

По данным следствия, режиссёр «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников в 2011 году разработал проект по популяризации современного искусства «Платформа». Для реализации замысла он создал некоммерческую организацию «Седьмая студия», к работе в которой призвал своих знакомых Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нину Масляеву и Екатерину Воронову. Министерство культуры выделило на развитие «Платформы» в период с 2011 по 2014 годы 214 миллиона бюджетных средств.

«Как полагает следствие, выполняя указания Серебренникова и Итина Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости», — заявила Петренко.

Петренко добавила, что СК РФ считает, что Серебренников поручал упомянутым лицам заключать поддельные договоры с подконтрольными юридическими лицами и бизнесменами в рамках якобы реализации программы «Платформа». Следователи обвиняют режиссёра в том, что он лично распределял выведенные на расчётные счета и обналиченные средства между соучастниками преступной схемы.

В общей сложности, по версии следствия, Серебренников похитил 68 миллионов рублей.