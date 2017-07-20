Крымского депутата осудили за мошенничество и угрозу убийством

Депутата Госсовета Крыма Валерия Гриневича суд приговорил к 10 годам колонии строго режима. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает Крыминформ со ссылкой на источник в Сакском районном суде.

«Гриневич приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима . Именно такого наказания требовало для депутата обвинение», — цитирует собеседника агентство. Депутат был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, покушении на мошенничество и угрозе убийством.

По версии следствия, Гриневич путем обмана завладел суммой в размере шести миллионов рублей за обещание помочь в получении земельных участков в селе Штормовое и прекращении проверочных мероприятий сотрудниками полиции.

В январе 2016-го управление Следственного комитета России (СКР) по Крыму возбудило уголовное дело против Гриневича. Его заподозрили в создании преступной группировки и незаконном изъятии участка земли на берегу Черного моря. При этом Гриневич был задержан в октябре 2015 года за взятку в размере 35 тысяч долларов, которую, по версии следствия, он получил за прекращении проводимой в отношении жителя города Саки правоохранительными органами проверки.