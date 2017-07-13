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Прокурор рассказала о запасном плане убийства Немцова в «Украине»
Убийцы Бориса Немцова продумывали альтернативный план покушения на оппозиционера. Киллеры Темирлан Эскерханов и Руслан Мухудинов поджидали политика в гостинице «Украина». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Марию Семененко.
«За три часа до убийства Немцова Темирлан Эскерханов вместе с Русланом Мухудиновым находились в гостинице «Украина», так как они не исключали, что он может прийти туда вместе с Дурицкой», — заявила Семененко.
28 февраля 2015 года Борис Немцов был застрелен в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. Политик был убит, когда гулял со своей подругой Анной Дурицкой. Исполнителя убийства Заура Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева осудили на 19, 16, 14 и 11 лет лишения свободы соответственно.
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