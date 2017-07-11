На трассе под Ростовом мужчина в полицейской форме застрелил девушку

Девушка погибла, мужчина ранен в результате обстрела машины на трассе «Ростов-Таганрог», сообщает ГУ МВД по Ростовской области. В соцсетях сообщают, что убийца задержан. Неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились двое граждан. От полученных ранений девушка скончалась на месте, мужчина отправлен в больницу, сообщается на сайте управления.

Полиция ведет розыск преступника.

Как сообщается на странице rostov_roads в Instagram, пострадавшим мужчиной был отец девушки. Его отправили в реанимацию в Чалтырь.

Утверждается, что нападавший был на белом Hyundai Solaris или Hyundai Elantra. Впереди на автомобиле номеров не было, а сзади были транзитные. Якобы он был одет был в полицейскую форму. Стрелял из охотничей винтовки с оптикой, похожей на «Сайгу».

Подвергшиеся нападению ехали на сером Hyundai Solaris.

В паблике «Весь Ростов-на-Дону» сообщается, что девушка работала нотариусом, ее отец – бывший прокурор.

Там же утверждается, что предполагаемый убийца задержан.

Также в паблике приводятся слова очевидца: «Убийца заходил к нам в дом на Таганрогской. Он подъехал попросил помыть руки! Руки были в крови. На вопрос «Что случилось» сказал, что производил задержание. Нас насторожила его машина без переднего номера. Потом зачем-то выстрелил два раза в воздух. Но самое, что после выстрелов сказал, что проверяет оружие. Ещё зарядил что-то на заднем сиденье. Был очень нервным! Сел в машину и уехал».