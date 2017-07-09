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В Чечне прокомментировали информацию о массовой казни в регионе
Расследование "Новой газеты" о массовом расстреле десятков человек является ложью, заявил министр по национальной политике печати и информации республики Джамбулат Умаров радиостанции "Эхо Москвы".
По словам Умарова, материал газеты можно рассматривать как дезинформацию, которая направлена против республики.
Ранее "Новая газета" опубликовала расследование, в котором говорилось, что в ночь с 25 на 26 января в Чечне расстреляли несколько десятков человек.
По данным газеты, с 17 декабря 2016 года в регионе проводились спецоперации, сопровождавшиеся массовыми задержаниями. К концу января число задержанных составило около 200 человек. Части из них 20 февраля предъявили официальные обвинения в незаконном обороте оружия и в участии в незаконном вооруженном формировании.
Однако ранее, в ночь на 26 января, в Грозном расстреляли 27 задержанных в разное время людей, пишет газета. При этом издание оговаривается, что не может утверждать, что "в ночь с 25 на 26 января в Чечне произошла беспрецедентная по своим масштабам даже для Чечни внесудебная казнь", хотя информацию ему подтвердили два источника в следственном управлении Следственного комитета по Чечне и в администрации главы Чечни.
Кроме того, по информации "Новой газеты", число расстрелянных может быть и больше - до 56 жителей Чечни. Также в конце материала дается список из 27 человек, которых, как сообщается, расстреляли в ночь на 26 января.
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