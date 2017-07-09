В Чечне прокомментировали информацию о массовой казни в регионе

По словам Умарова, материал газеты можно рассматривать как дезинформацию, которая направлена против республики.

Ранее "Новая газета" опубликовала расследование, в котором говорилось, что в ночь с 25 на 26 января в Чечне расстреляли несколько десятков человек.

По данным газеты, с 17 декабря 2016 года в регионе проводились спецоперации, сопровождавшиеся массовыми задержаниями. К концу января число задержанных составило около 200 человек. Части из них 20 февраля предъявили официальные обвинения в незаконном обороте оружия и в участии в незаконном вооруженном формировании.

Однако ранее, в ночь на 26 января, в Грозном расстреляли 27 задержанных в разное время людей, пишет газета. При этом издание оговаривается, что не может утверждать, что "в ночь с 25 на 26 января в Чечне произошла беспрецедентная по своим масштабам даже для Чечни внесудебная казнь", хотя информацию ему подтвердили два источника в следственном управлении Следственного комитета по Чечне и в администрации главы Чечни.

Кроме того, по информации "Новой газеты", число расстрелянных может быть и больше - до 56 жителей Чечни. Также в конце материала дается список из 27 человек, которых, как сообщается, расстреляли в ночь на 26 января.