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"Борзыми щенками": Генерал СКР брал необычные взятки
Экс-начальника главного управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, арестованного по делу «вора в законе» Шакро Молодого, проверяют на причастность к получению взяток породистыми щенками. Об этом пишет «Коммерсант».
О какой именно породе щенков идет речь, не уточняется. Кроме того, по данным издания, в его деле появился новый эпизод, связанный с получением Максименко взятки в виде подержанного внедорожника Jeep Wrangler стоимостью 1,5 миллиона рублей.
Ранее в ФСБ сообщили, что полковник симулировал симптомы психического расстройства, чтобы уклониться от участия в следственных действиях. После этого Максименко отправили в институт Сербского, но врачи «не нашли признаков слабоумия или других психических отклонений».
Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замглавы управления СК по Москве Денис Никандров были арестованы летом 2016 года. Их обвинили в получении взятки в миллион долларов. За эту сумму, по версии правоохранителей, следователи должны были освободить «вора в законе» Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой от уголовной ответственности.
Шакро Молодого арестовали в Москве 13 июля прошлого года по обвинению в вымогательстве. По версии следствия, связанные с ним люди требовали от хозяйки московского ресторана Elements Жанны Ким восемь миллионов рублей, которые женщина якобы не заплатила дизайнеру Фатиме Мусиковой.
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