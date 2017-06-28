Стрелявший в убийцу Вороненкова сделал сенсационное признание

Гончар рассказал, что «с детства увлекался охотой и попадал зверю в глаз», получив за это прозвище «Соболь». «В 2000- 2002 годах я познакомился Сергеем Сергиенко . Через Сергеенко познакомился с Ромой Шевченко. 21 марта 2017 марта я по указаниям Шевченко подъехал в гостиницу «Европейская». И мы поднялись в гостиничный номер, где уже находились два неизвестных мне человека. Один из них представился мне инструктором. Он сказал, что дистанция будет 10-15 метров и стрелять надо будет из машины, цель он мне укажет», - заявил мужчина.

Через несколько дней, 23 марта, по его словам, он и «инструктор» оказались у гостиницы Premier Palace. «Инструктор сказал, что в сторону нашей машины должен подбежал человек с капюшоном на голове – он и есть наша цель», - рассказал Гончар. Через некоторое время он услышал стрельбу и увидел, «что из припаркованных сзади машин показался человек с капюшоном».

«Инструктор скомандовал: «Огонь!». И я выстрелил два раза – в голову и корпус в районе грудной клетки», - отметил мужчина. По его словам, после этого они с «инструктором» уехали оттуда, Гончара довезли до автовокзала. «Инструктор» дал Гончару 50 евро и сказал возвращаться в Днепродзержинск.

В ходе передачи бывший глава службы безопасности Березовского Сергей Соколов заявил, что Гончар «решил скрыться, чтобы сохранить себе жизнь». По словам Соколова, «киллеру» сейчас находится в бегах, однако выходит на связь. Он сообщил, что Гончару могут предоставить госзащиту.

Вороненков был застрелен днем 23 марта возле гостиницы «Премьер-палас» в Киеве. Сообщалось, что киллера убил охранник экс-депутата. Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили

В Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы.