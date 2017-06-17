Дальше Вашингтона не убежишь

Обвиняемого в рейдерском захвате могут депортировать из США в Россию.

Как стало известно “Ъ” , в США задержан находившийся в международном розыске российский адвокат Евгений Рыжов . На родине он обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество, связанное с попыткой рейдерского захвата особняка в центре Москвы. Предполагаемые подельники Рыжова сейчас в московском СИЗО знакомятся с материалами своего уголовного дела, в рамках которого одному из них также предъявлено обвинение в даче взятки уже бывшей судье Московского арбитражного суда Ирине Барановой . Она также объявлена в розыск и находится в США. Между тем Евгению Рыжову могут быть предъявлены и другие обвинения — он является фигурантом еще около десяти расследований, связанных с рейдерством в Нижнем Новгороде.

По данным “Ъ”, Евгений Рыжов был задержан американской полицией возле здания консульства РФ в Вашингтоне. В последнее время, как поясняют информированные источники, объявленный год назад сначала в федеральный, а потом и в международный розыск адвокат проживал в Майами. Некоторое время назад Евгений Рыжов якобы лично явился в консульство РФ в Вашингтоне, попросив дипломатов выдать ему справку, подтверждающую его личность и местонахождение. Таким образом, судя по всему, юрист пытался добиться снятия его с розыска, так как его место пребывания не является секретом. Тогда он получил соответствующую бумагу и беспрепятственно ушел из консульства. При этом с розыска его, естественно, никто не снял, хотя сам Рыжов якобы говорил, что готов явиться к следователям добровольно. На днях Евгений Рыжов решил повторить прежний трюк и снова пришел в консульство. Сотрудники дипмиссии «пробили» заявителя по базе данных, удостоверившись, что он действительно объявлен в международный розыск. После чего позвонили в полицию, которая на выходе из консульства и задержала беглого адвоката. На данный момент, как сообщили “Ъ” собеседники в силовых структурах, американская сторона уже официально уведомила о задержании Евгения Рыжова объявлявшее его в розыск российское МВД и непосредственного инициатора поисков — управление СКР Южного административного округа Москвы. При этом документы уже отправлены в Генпрокуратуру , которая должна инициировать процесс экстрадиции обвиняемого в Россию. Поскольку между США и Россией не заключен договор о выдаче подозреваемых и обвиняемых, экстрадиции обычно оформляются как депортации. Поводом для этого является просроченная виза.

Не исключено, что именно такой вариант может быть применен к Евгению Рыжову. По некоторым данным, у него не только просрочена въездная виза, но также истек срок действия заграничного паспорта. Впрочем, сам юрист, очевидно, будет настаивать при решении его дальнейшей судьбы на том, что в России он преследуется исключительно по политическим мотивам.

Напомним, что адвокат Рыжов был объявлен в розыск по делу о попытке рейдерского захвата старинного особняка на Гоголевском бульваре в Москве. Как рассказывал “Ъ”, несколько лет назад группа злоумышленников оформила задним числом ряд документов, а затем договорилась с председателем 5-го судебного состава Московского арбитражного суда Ириной Барановой, которая, по данным следствия, за взятку в размере более €100 тыс. склонила подчиненную ей судью к вынесению решения в пользу мошенников.