Главные события у вас в почте
Дальше Вашингтона не убежишь
Обвиняемого в рейдерском захвате могут депортировать из США в Россию.
Как стало известно “Ъ”, в США задержан находившийся в международном розыске российский адвокат Евгений Рыжов. На родине он обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество, связанное с попыткой рейдерского захвата особняка в центре Москвы. Предполагаемые подельники Рыжова сейчас в московском СИЗО знакомятся с материалами своего уголовного дела, в рамках которого одному из них также предъявлено обвинение в даче взятки уже бывшей судье Московского арбитражного суда Ирине Барановой. Она также объявлена в розыск и находится в США. Между тем Евгению Рыжову могут быть предъявлены и другие обвинения — он является фигурантом еще около десяти расследований, связанных с рейдерством в Нижнем Новгороде.
По данным “Ъ”, Евгений Рыжов был задержан американской полицией возле здания консульства РФ в Вашингтоне. В последнее время, как поясняют информированные источники, объявленный год назад сначала в федеральный, а потом и в международный розыск адвокат проживал в Майами. Некоторое время назад Евгений Рыжов якобы лично явился в консульство РФ в Вашингтоне, попросив дипломатов выдать ему справку, подтверждающую его личность и местонахождение. Таким образом, судя по всему, юрист пытался добиться снятия его с розыска, так как его место пребывания не является секретом. Тогда он получил соответствующую бумагу и беспрепятственно ушел из консульства. При этом с розыска его, естественно, никто не снял, хотя сам Рыжов якобы говорил, что готов явиться к следователям добровольно. На днях Евгений Рыжов решил повторить прежний трюк и снова пришел в консульство. Сотрудники дипмиссии «пробили» заявителя по базе данных, удостоверившись, что он действительно объявлен в международный розыск. После чего позвонили в полицию, которая на выходе из консульства и задержала беглого адвоката. На данный момент, как сообщили “Ъ” собеседники в силовых структурах, американская сторона уже официально уведомила о задержании Евгения Рыжова объявлявшее его в розыск российское МВД и непосредственного инициатора поисков — управление СКР Южного административного округа Москвы. При этом документы уже отправлены в Генпрокуратуру, которая должна инициировать процесс экстрадиции обвиняемого в Россию. Поскольку между США и Россией не заключен договор о выдаче подозреваемых и обвиняемых, экстрадиции обычно оформляются как депортации. Поводом для этого является просроченная виза.
Не исключено, что именно такой вариант может быть применен к Евгению Рыжову. По некоторым данным, у него не только просрочена въездная виза, но также истек срок действия заграничного паспорта. Впрочем, сам юрист, очевидно, будет настаивать при решении его дальнейшей судьбы на том, что в России он преследуется исключительно по политическим мотивам.
Напомним, что адвокат Рыжов был объявлен в розыск по делу о попытке рейдерского захвата старинного особняка на Гоголевском бульваре в Москве. Как рассказывал “Ъ”, несколько лет назад группа злоумышленников оформила задним числом ряд документов, а затем договорилась с председателем 5-го судебного состава Московского арбитражного суда Ириной Барановой, которая, по данным следствия, за взятку в размере более €100 тыс. склонила подчиненную ей судью к вынесению решения в пользу мошенников.
Следователи СКР и оперативники ФСБ аферу пресекли, а ее организаторы Михаил Чернов и Михаил Балакирев в 2013 году получили по семь лет лишения свободы. Впрочем, даже из СИЗО и колонии Михаил Чернов, по данным СКР, пытался организовать новую попытку захвата особняка на Гоголевском. В результате, по данным следствия, злоумышленники добились в нижегородском суде санкции на арест здания, после чего помещение перепродали за $7,5 млн офшорной фирме. На этот раз, говорится в деле, к сделке был привлечен ряд юристов, в том числе и Евгений Рыжов. Переоформить здание, впрочем, махинаторам не удалось: все они, за исключением адвоката Рыжова, были арестованы. Их дело уже было направлено в суд для рассмотрения по существу, но потом возвращено следствию для устранения недостатков. Некоторое время назад к покушению на «мошенничество в особо крупном размере» (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) прибавилось обвинение в «даче взятки в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 291 УК РФ) судье Барановой. Обвиняемым по этому эпизоду является Михаил Чернов. Сама судья, кстати, успела уехать еще до того, как Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение на привлечение ее к уголовной ответственности, и сейчас находится в Майами, где до последнего времени жил и Евгений Рыжов. По словам источников “Ъ”, сейчас Михаил Чернов и его предполагаемые подельники Дмитрий Лысаковский и Петр Чихун, называвшие себя представителями ДНР при Международном уголовном суде ООН, заканчивают ознакомление с 120 томами уголовного дела. Дело Евгения Рыжова выделено в отдельное производство. Кроме того, он также является фигурантом восьми уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами в Нижегородской области. По некоторым данным, сейчас решается вопрос о возможном объединении всех расследований, в которых фигурирует Рыжов, и передаче следствия в Москву.
В мире Москва Общество Происшествия Еще 1 тег
ФСБ ООН СКР Генпрокуратура РФ Еще 2 тега
Оставить комментарий