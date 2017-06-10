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Топ-менеджера «Роснано» задержали в Москве
Сотрудники СКР и ФСБ задержали пытавшегося вылететь за рубеж топ-менеджера корпорации «Роснано» Андрея Горькова Его обвинили в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщается на сайте следственного ведомства. Против управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова возбудили дело по статье о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Андрей Горьков с 2011 по 2013 годы, вопреки интересам АО «Роснано», размещал деньги компании в ООО КБ «Смоленский банк». Всего он разместил от 460 до 740 миллионов рублей «под видом расчётно-кассового обслуживания». Следствие считает, что топ-менеджер фактически финансировал деятельность банка. В конце 2014 года у банка отозвали лицензию и «Роснано» лишилось более 738 миллионов рублей.
«При этом из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей», — сообщает СКР.
Сегодня Андрей Горьков был задержан после приобретения им билета для вылета за рубеж. Следователи собираются предъявить обвинение Горькову и просить суд о его аресте.
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