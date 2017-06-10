Топ-менеджера «Роснано» задержали в Москве

«При этом из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей», — сообщает СКР.

Сегодня Андрей Горьков был задержан после приобретения им билета для вылета за рубеж. Следователи собираются предъявить обвинение Горькову и просить суд о его аресте.