Боец ММА Мурад Амриев рассказал о своем состоянии после передачи в Чечню

РБК Мурад Амриев впервые вышел на связь после того, как был доставлен сотрудниками правоохранительных органов в Россию. Слова чемпиона мира по смешанным боевым искусствам (ММА) передает

«Я оказался в России, так как меня чеченские опера привезли с Белоруссии сюда, прям до Старопромысловского отдела. Со мной все хорошо с момента моей передачи — мне никто ничего не сделал», — заявил Амриев.

Амриев отказался раскрыть детали своего задержания в Белоруссии, сославшись на то, что у него нет времени. Однако спортсмен отметил, что «там была целая история, как так все получилось». Амриев добавил, что планирует дать показания в связи с обвинениями в том, что он пользовался поддельным паспортом, и после этого поехать «к сестре или двоюродному брату». В дороге Амриева будет сопровождать член совета по права человека Чечни Хеда Саратова. 10 июня в 10:00 мск Амриев обещал провести пресс-конференцию. 9 июня белорусские власти выдали России бойца, несмотря на то, что он просил в республике политического убежища. Амриев уехал из Чечни в 2013 года, так как, по его словам, в полиции его пытали и обещали «кровную месть».