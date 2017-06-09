Бойца ММА Амриева передали чеченской полиции

Чемпиона мира по ММА Мурада Амриева, ранее задержанного в Брянске, передали сотрудникам МВД по Чеченской республике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Центрального федерального округа.

Впервые Амриев был задержан 4 июня на станции Суземка в Брянской области по подозрению в использовании заведомо подложного документа (часть 3 статьи 327 УК РФ).

В феврале 2017 года Амриева объявили в розыск по этой статье. Поводом стала опечатка в паспорте спортсмена - неверная дата рождения. СМИ писали, что именно из-за этого его задержали в Брянске. В Россию ему пришлось приехать для оформления новой визы. Позже его отпустили из брянского отделения полиции.

Восьмого июня боец ММА был задержан вновь - при вылете из Белоруссии. Позже его передали России.

В 2013 году Амриев пожаловался в Комитет по предотвращению пыток на незаконное задержание и пытки чеченскими правоохранителями.

Он рассказал, что в августе 2013 года в центре Грозного его похитили, а затем избили полицейские. Его машину якобы блокировали, а его самого силой посадили в чужой автомобиль, надев на голову футболку. Затем, по словам Амриева, его увезли в одно из подразделений внутренних дел. Боец утверждает, что одним из похитителей был высокопоставленный чеченский полицейский, подозревавший старшего брата Амриева в покушении на себя. В итоге спортсмену удалось бежать из России, уже за рубежом он стал чемпионом мира по ММА.

В МВД Чечни отрицают применение к спортсмену пыток со стороны правоохранителей. Представители ведомства заявили, что проверяли эту информацию, и она не подтвердилась, после чего против спортсмена подали иск в суд о защите чести и достоинства. Суд частично удовлетворил иск, обязав спортсмена опровергнуть обвинения.