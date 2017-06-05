СКР раскрыл подробности задержания курского вице-губернатора

Как сообщают в СКР, в отношении Зубкова и его предполагаемых соучастников — Андрея Занина, Александра Филимонова и Натальи Кретовой — возбуждено уголовное дело. Зубков подозревается в получении взятки, остальные фигуранты в зависимости от роли каждого — в посредничестве во взяточничестве, даче взятки и пособничестве в даче взятки.

«По данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более одного миллиона рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений», — говорится в пресс-релизе.

Ранее 5 июня о задержании Василия Зубкова со ссылкой на собственные источники сообщили СМИ, по данным которых чиновник в настоящее время находится в Лефортово.

По данным с официального сайта администрации Курской области, Василий Зубков родился в 1955 году. В 1977 году он окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, в 1989 году — Военно-инженерную Академию имени В.В. Куйбышева.