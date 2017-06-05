Согласно данным ФСБ, в результате первой проверки из 24 «боевиков» правоохранители задержали только 16. Поэтому было принято решение повторить операцию «Анаконда».

Теперь московским полицейским предстоит искать «террористов» на московских рынках и в такси.

Проверка продлится до 17 июня.

Первую проверку служба безопасности начала в апреле. Сообщалось, что во время операции будут усилены досмотры людей в местах массового скопления. Подозреваемых силовики должны были проверять на наличие взрывчатки, оружия и других запрещенных предметов.