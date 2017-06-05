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В Москве повторно объявили операцию "Анаконда"
В Москве Федеральная служба безопасности повторно проводит учебную операцию «Анаконда», в ходе которой сотрудники правоохранительных органов должны найти условных террористов в городе. С первой проверкой столичная полиция не справилась, об этом сообщает life.ru.
Согласно данным ФСБ, в результате первой проверки из 24 «боевиков» правоохранители задержали только 16. Поэтому было принято решение повторить операцию «Анаконда».
Теперь московским полицейским предстоит искать «террористов» на московских рынках и в такси.
Проверка продлится до 17 июня.
Первую проверку служба безопасности начала в апреле. Сообщалось, что во время операции будут усилены досмотры людей в местах массового скопления. Подозреваемых силовики должны были проверять на наличие взрывчатки, оружия и других запрещенных предметов.
3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Следственный комитет квалифицировал взрыв как теракт, возбудив уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Позже в Москве были задержаны Аброр и Акрам Азимовы по подозрению в организации теракта.
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