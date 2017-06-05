Чемпиона мира по ММА собрались выдать объявившему кровную месть чеченцу

Рассказавшего о незаконном задержании и пытках в Чечне чемпиона мира по ММА чеченца Мурада Амриева задержавшие его брянские полицейские могут выдать чеченской полиции, среди которой есть человек, объявивший Амриеву кровную месть. Об этом сообщила "Новая газета" со ссылкой на родственников задержанного.

По данным издания, Амриев еще в 2013 году обращался к правозащитникам из Сводной мобильной группы Комитета по предотвращению пыток и пожаловался на задержание и пытки сотрудниками правоохранительных органов Чечни. Тогда спортсмен рассказал, что его грубо задержали в центре Грозного, отвезли в одно из подразделений внутренних дел, двое суток держали в наручниках, избивали, били током и подвешивали к потолку.

Все эти действия с Амриевым проделывали якобы для того, чтобы вынудить его старшего брата вернуться в Чечню из Германии. Один из высокопоставленных полицейских подозревал родственника спортсмена в покушении на себя.

Мурад Амриев рассказал, что полицейские якобы пообещали свалить вину на него, если брат не вернется в Чечню, после чего спортсмен бежал из России и стал чемпионом мира по ММА уже находясь за границей.

Однако Амриев по-прежнему является гражданином России, поэтому он вынужден был приехать, чтобы оформить новую визу. В Брянской области его и задержали местные полицейские 4 июня, сняли с поезда и поместили брянский изолятор. Родственники считают, что в ближайшее время его могут передать чеченской полиции.

В розыск Амриев был объявлен в феврале этого года грозненским отделом полиции по статье "использование заведомо подложного документа". Обнаружилось, что в его паспорте указана неправильная дата рождения. Родственники говорят, что это произошло из-за ошибки еще в повторно выданном свидетельстве о рождения. Его запросили так как документы семьи Амриевых были уничтожены в 2000 году во время военных действий в Чечне.

Правозащитники говорят, что полицейские не должны были задерживать спортсмена, так как эта статья не предусматривает лишения свободы. Также они опасаются за жизнь и здоровье Амриева, в случае его этапирования в Чечню.