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СМИ сообщили,что в Германии из-за угрозы взрыва с рок-фестиваля эвауировали 90 тыс человек
Фото: Twitter
СМИ сообщили, что в Германии из-за угрозы взрыва с фестиваля Rock am Ring эвакуировали 90 тысяч человек.
Полиция после оценки ситуации отдала распоряжение о том, чтобы зрители покинули территорию проведения фестиваля.
Информация проверяется.
OMG maybe first time I've seen 90,000 people in one location: #rar2017 Rock am Ring! pic.twitter.com/TkjIPzyPKm— Rick Fulker (@rickfulker) 2 июня 2017 г.
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