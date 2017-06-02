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СМИ сообщили,что в Германии из-за угрозы взрыва с рок-фестиваля эвауировали 90 тыс человек

С рок-фестиваля в Германии эвауировали 90 тысяч человек
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СМИ сообщили, что в Германии из-за угрозы взрыва с фестиваля Rock am Ring эвакуировали 90 тысяч человек.
Полиция после оценки ситуации отдала распоряжение о том, чтобы зрители покинули территорию проведения фестиваля.
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