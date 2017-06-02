СМИ сообщили,что в Германии из-за угрозы взрыва с рок-фестиваля эвауировали 90 тыс человек

СМИ сообщили, что в Германии из-за угрозы взрыва с фестиваля Rock am Ring эвакуировали 90 тысяч человек.

Полиция после оценки ситуации отдала распоряжение о том, чтобы зрители покинули территорию проведения фестиваля.

Информация проверяется.