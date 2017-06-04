В Петербурге неизвестный похитил грузовик с 10 тоннами сала

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает похитителя грузовика с 10-ю тоннами сала. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"3 июня 2017 года в полицию обратился представитель одного из коммерческих предприятий с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник, находясь на территории овощной базы в Калининском районе, незаконно завладел товаром – десятью тоннами шпика, после чего, не оплатив его, скрылся с места происшествия на автомашине Volvo", - сообщает ведомство.

В настоящий момент правоохранители разыскивают предполагаемых преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.