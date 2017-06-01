На Украине завели дело по факту покушения на выходца из Чечни Осмаева

На Украине возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство участника так называемой антитеррористической операции (АТО) Адама Осмаева и его жены Амины Акуевой. Об этом сообщается на сайте киевской полиции.

«Установлено, что нападающий хотел убить экс-бойца полка «Киев» Амину Акуеву и её мужа, экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева [...] По факту покушения на убийство двух и более лиц начато уголовное производство по части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)», — говорится в публикации.

1 июня на Подоле в центре Киева было совершено покушение на Адама Осмаева, воевавшего в Донбассе на стороне украинских войск. Мужчина получил ранения и был госпитализирован. По сообщениям СМИ, нападавший находился вместе с супругами в их автомобиле. В России Осмаева обвиняют в организации в 2012 году покушений на российского президента Владимира Путина , который тогда занимал пост премьер-министра, и руководителя Чечни Рамзана Кадырова

Украинские власти объявили АТО весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.