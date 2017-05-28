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Вандалы изрубили и сожгли крест возле Андроникова монастыря в Москве

Вандалы изрубили и сожгли крест возле монастыря в Москве
Фото:
Вандалы сожгли четырехметровый крест у Андроникова монастыря в Москве. Как сообщила исполнительный директор московского общественного движения восстановления Андроникова монастыря Лада Савонина, вандалы изрубили топором крест возле обители, а после подожгли его.
По ее словам, крест был установлен на месте чудотворного колодца, вырытого руками преподобного Андроника в 1357 году.
Как сообщает "Интерфакс" , место ЧП осматривает полиция.
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Москва
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