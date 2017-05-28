Главные события у вас в почте
Вандалы изрубили и сожгли крест возле Андроникова монастыря в Москве
Вандалы сожгли четырехметровый крест у Андроникова монастыря в Москве. Как сообщила исполнительный директор московского общественного движения восстановления Андроникова монастыря Лада Савонина, вандалы изрубили топором крест возле обители, а после подожгли его.
По ее словам, крест был установлен на месте чудотворного колодца, вырытого руками преподобного Андроника в 1357 году.
Как сообщает "Интерфакс" , место ЧП осматривает полиция.
Оставить комментарий