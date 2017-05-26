В Москве готовили теракт на транспорте

РИА Новости Предполагаемый террорист Мухаммадюсуф Ашуров, задержанный в Ново-Переделкино, готовил теракт в Москве. Об этом сообщил его сообщник Абдушукур Гулмирзаев. Его слова передает

«Ашуров готовился взорвать. Не знаю, но он готовился. Он коробки таскал, там была какая-то взрывчатка. У него друзья в Сирии, он постоянно там с ними разговаривал», — заявил Гулмирзаев.