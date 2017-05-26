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В Москве готовили теракт на транспорте
Предполагаемый террорист Мухаммадюсуф Ашуров, задержанный в Ново-Переделкино, готовил теракт в Москве. Об этом сообщил его сообщник Абдушукур Гулмирзаев. Его слова передает РИА Новости.
«Ашуров готовился взорвать. Не знаю, но он готовился. Он коробки таскал, там была какая-то взрывчатка. У него друзья в Сирии, он постоянно там с ними разговаривал», — заявил Гулмирзаев.
Мещанский суд столицы арестовал Ашурова до 25 июля. В этом же суде решается вопрос о мере пресечения троим другим подозреваемым в терроризме. По версии ФСБ, Мухаммадюсуф Ашуров, Фуркат Кушаев, Абдушукур Гулмирзаев и Магомед Давудов готовились к совершению теракта на транспорте в столице, незаконно хранили и изготавливали взрывчатые вещества. Следователи уверены, что действиями задержанных руководили неустановленные лица из Сирии, связанные с запрещенной в России группировкой «Исламское государство».
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