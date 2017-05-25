Главные события четверга

В Москве задержаны готовившие атаки террористы ИГ

В четверг, 25 мая, в Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые готовили нападения в столице. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает ТАСС

Бомба обнаружена в жилом доме на западе Москвы

Жителей одного из домов на западе Москвы эвакуировали из-за обнаруженного взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Фильм украинца про Россию освистали в Каннах

В среду, 24 мая, фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Кроткая» освистали после показа для критиков и прессы на 70-м Каннском фестивале. Об этом сообщает «Интерфакс»

Реальные доходы россиян снизились до уровня 2009 года

Несмотря на то, что 2016 год экономика России закрыла в восстановительной динамике, реальные доходы населения продолжают снижаться. По данным Внешэкономбанка (ВЭБ) в апреле их падение достигло уровня 2009 года, сообщает «Интерфакс».

Путин рассказал, как сохранить единство российской нации

Президент России Владимир Путин заявил, что гражданский мир хрупок, поэтому сейчас необходимо не допустить раскол и сохранить единство нации. Об этом глава государства рассказал на торжественной церемонии освящения нового храма в Сретенском монастыре Москвы, сообщает РИА Новости.

Москвичи массово продают квартиры в хрущевках

На сайте по продаже недвижимости ЦИАН с середины мая стали массово появляться объявления о продаже квартир в пятиэтажках, которые планируют снести власти Москвы . На эту ситуацию обратило внимание издание Life.

В Киеве ответили на сообщения о прекращении ж/д сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил «Обозревателю», что правительство страны сейчас не рассматривает вопрос прекращения железнодорожного пассажирского сообщения с Россией.

База с аккаунтами политиков, госслужащих и журналистов появилась в Сети

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