Полиция задержала подозреваемого в краже сумки у работника «Транснефти» в гардеробе Кремля

Сотрудника ПАО «Транснефть» обокрали во время мероприятия в Кремле, подозреваемый в совершении преступления задержан. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в полицию обратился 54-летний сотрудник нефтетранспортной компании, который заявил, что посещал мероприятие в Мироваренной палате Московского Кремля. Мужчина оставил в гардеробе свою сумку с личными вещами, в том числе служебное удостоверение, выданное компанией «Транснефть». Вернувшись, потерпевший увидел, что сумка пропала.

«В ходе розыска по подозрению в совершении преступления был задержан 66-летний житель Подмосковья, у которого при личном досмотре полиция изъяла похищенные вещи», - сказал источник.

Он добавил, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже и отпустили его под подписку о невыезде.