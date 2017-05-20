Няня-азиатка похитила у московской семьи 3 млн рублей

Столичные полицейские задержали подозреваемую в совершении кражи на сумму 3 млн рублей из московской квартиры.

На протяжении нескольких месяцев 30-летняя уроженка одной из стран Центральной Азии работала няней в московской семье, передаёт «Интерфакс»

По данным агентства, которое ссылается на свои источники в правоохранительных органах , воспользовавшись доверительными отношениями с членами семьи, женщина похитила из квартиры денежные средства в сумме около 3 млн рублей, после чего перестала выходить на работу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, женщину объявили в розыск, а вскоре задержали.

Уже на первом допросе подозреваемая признала свою вину. В настоящее время она помещена под стражу.