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Няня-азиатка похитила у московской семьи 3 млн рублей
Столичные полицейские задержали подозреваемую в совершении кражи на сумму 3 млн рублей из московской квартиры.
На протяжении нескольких месяцев 30-летняя уроженка одной из стран Центральной Азии работала няней в московской семье, передаёт «Интерфакс».
По данным агентства, которое ссылается на свои источники в правоохранительных органах, воспользовавшись доверительными отношениями с членами семьи, женщина похитила из квартиры денежные средства в сумме около 3 млн рублей, после чего перестала выходить на работу.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, женщину объявили в розыск, а вскоре задержали.
Уже на первом допросе подозреваемая признала свою вину. В настоящее время она помещена под стражу.
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