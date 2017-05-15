На Урале грабитель женился на своей жертве

В Челябинской области грабитель избежал тюрьмы благодаря тому, что женился на ограбленной им женщине. Об этом сообщает портал Znak.com

Судья вынесла решение, что свадьба – основание для снисхождения, и приговорила преступника к году и восьми месяцам тюрьмы условно. На момент оглашения приговора у мужчины уже был условный срок. 29-летний преступник украл у 35-летней женщины телефон стоимостью 2900 рублей в городе Троицке.