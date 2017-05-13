Убийцей французского адвоката оказался москвич, состоящий на учете у психиатра

Москвич Даньял Мирзаев, обвиняемый в убийстве французского адвоката при осмотре квартиры в Москве, признал вину. Его дело рассматривал Гагаринский суд столицы. Как сообщило РИА «Новости», обвиняемый состоит на учете у психиатра и, по его признанию, ранее находился в психиатрической больнице.

Об убийстве гражданина Франции стало известно в пятницу, 12 мая. Следствие считает, что 10 мая адвокат встретился с предполагаемым покупателем квартиры на улице Строителей, после чего пропал. Родственники и знакомые не могли связаться с ним по телефону.

Полицейские по видеокамерам, установленным на подъездах, вычислили мужчину, с которым адвокат встречался 10 мая. Он проследили за перемещениями подозреваемого. Выяснилось, что тот задушил француза, после чего отвез его тело в лес в Новой Москве и закопал. На допросе задержанный признал свою вину.

В суде следователь рассказал, что Мирзаев состоит на учете в ПНД и был ранее судим. Сам мужчина не помнит, по каким статьям привлекался, но утверждает, что отбывал наказание «в психиатрической больнице».

"Он нуждается в постоянном надзоре психиатра и прохождении лечения. В данный момент он амбулаторно наблюдается у врача. Считаю, что его заключение под стражу преждевременно", — адвокат Мирзаева.

Защитник обвиняемого приобщил к делу справку об инвалидности второй группы и выступил против его ареста.