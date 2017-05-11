В Москве задержали предполагаемого сообщника петербургского смертника

Сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина одной из среднеазиатских республик, подозреваемого в причастности к теракту в метро Петербурга, совершенном смертником 3 апреля. Об этом сообщили ТАСС в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужб, Эрматов М.Б. подозревается в незаконном обороте взрывчатых веществ. Задержанный контактировал с Акбаржоном Джалиловым, который совершил подрыв в вагоне поезда в петербургском метро.