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В Москве задержали предполагаемого сообщника петербургского смертника

Сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина одной из среднеазиатских республик, подозреваемого в причастности к теракту в метро Петербурга, совершенном смертником 3 апреля. Об этом сообщили ТАСС в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным спецслужб, Эрматов М.Б. подозревается в незаконном обороте взрывчатых веществ. Задержанный контактировал с Акбаржоном Джалиловым, который совершил подрыв в вагоне поезда в петербургском метро.
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