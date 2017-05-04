Ространснадзор выявил нарушения при проверке метро Санкт-Петербурга

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) завершили проверку метрополитена Санкт-Петербурга после произошедших 3 апреля взрывов. Специалисты ведомства выявили некоторые нарушения. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток.

"Мы закончили проверку, она завершилась на прошлой неделе. В ходе проверки мы выявили некоторые нарушения. Мы о них доложили руководству метрополитена Санкт-Петербурга и руководству региона", - сообщил он.

Как сообщил Черток, Ространснадзор провел тщательную проверку всех станций метрополитена. По его словам, согласно общей практике, в случае проверок транспортной безопасности при актах незаконного вмешательства Ространснадзор не озвучивает для неограниченного круга лиц выявленные недостатки в системах безопасности до их устранения. В середине мая Ространснадзор заслушает доклады руководства метрополитена Санкт-Петербурга о ходе устранения этих недостатков, добавил Черток.

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 14 пассажиров, более 50 пострадали. Позже еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания". По данным СК, устроившим взрыв является уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.