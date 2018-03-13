На Кубани вандалы надругались над могилами на кладбище

На Кубани вандалы разрушили 29 надгробий на кладбище, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

8 марта в полицию обратились местные жители, рассказав, что на кладбище на хуторе Ленинском в Темрюкском районе повреждены надгробия.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, обнаружила 29 повреждённых надгробий.

По данному факту проводятся розыскные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Возбуждено уголовное дело по ст. 244 ч.1 УК РФ «Вандализм».

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х месяцев, либо назначения штрафа в размере до 40 тыс. рублей.