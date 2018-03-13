Ещё
На Кубани вандалы надругались над могилами на кладбище
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани вандалы надругались над могилами на кладбище 

АиФ — Юг 13 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
На Кубани вандалы разрушили 29 надгробий на кладбище, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
8 марта в полицию обратились местные жители, рассказав, что на кладбище на хуторе Ленинском в Темрюкском районе повреждены надгробия.
Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, обнаружила 29 повреждённых надгробий.
По данному факту проводятся розыскные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
Возбуждено уголовное дело по ст. 244 ч.1 УК РФ «Вандализм».
Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х месяцев, либо назначения штрафа в размере до 40 тыс. рублей.
АиФ — Юг: последние новости
Видео задержания отчима Вероники Тришкиной появилось в Сети На Кубани задержали двух друзей с крупной партией наркотиков На вокзале в Туапсе задержали девушку с крупной партией наркотиков
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля520
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»208
Порошенко предложили заткнуться в ответ118
Джонсон отказался пожимать руку послу России467
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение