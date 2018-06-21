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На юго-востоке Москвы полиция ищет свидетелей ДТП
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На юго-востоке Москвы полиция ищет свидетелей ДТП 

MosDay.ru 21 июня 2018
Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО разыскивают водителя автомобиля, совершившего на пешеходном переходе наезд, в результате которого погибла 21-летняя девушка. По данным следствия, 20 июня в 22 часа 05 минут неизвестный на автомобиле марки Опель Астра (хетчбек) сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Полбина. Автомобиль двигался со стороны улицы Кухмистерова в направлении Шоссейной улицы. В результате наезда 21-летняя москвичка от полученных травм скончалась на месте. Водитель с места происшествия скрылся. Полиция просит очевидцев происшествия сообщить любую информацию, которая поможет розыску водителя, по телефонам: 8 (495) 657-36-13, 8 (903) 276-66-62 или 8 (903) 675-03-73. Пресс-служба УВД по ЮВАО (495) 709-18-18. Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО разыскивают водителя автомобиля, совершившего на пешеходном переходе наезд, в результате которого погибла 21-летняя девушка
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