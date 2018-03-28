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Москва ожидает от Лондона взаимодействия по «делу Скрипаля»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Москва ожидает от Лондона взаимодействия по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Капитал страны
МОСКВА ОЖИДАЕТ ОТ ЛОНДОНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ВЕДУЩЕГОСЯ СК РФ РАССЛЕДОВАНИЯ ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВО РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНКИ ЮЛИИ СКРИПАЛЬ — МИД РФ
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