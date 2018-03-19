В Ингушетии молодой человек стрелял в родственника

Житель села Южного выстрелил в своего психически нездорового родственника, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД республики.

Проверку по делу о стрельбе во дворе одного из домов в селе Южном проводят полицейские.

Известно, что 24-летний местный житель выстрелил в своего родственника, страдающего психическим расстройством, из травматического пистолета.

56-летний мужчина с ранением головы был срочно доставлен в больницу.

По пути в полицейский участок, агрессор сознался в совершенном преступлении и добровольно сдал оружие.