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В Ингушетии молодой человек стрелял в родственника
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В Ингушетии молодой человек стрелял в родственника 

АиФ Ставрополье 6 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Житель села Южного выстрелил в своего психически нездорового родственника, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД республики.
Проверку по делу о стрельбе во дворе одного из домов в селе Южном проводят полицейские.
Известно, что 24-летний местный житель выстрелил в своего родственника, страдающего психическим расстройством, из травматического пистолета.
56-летний мужчина с ранением головы был срочно доставлен в больницу.
По пути в полицейский участок, агрессор сознался в совершенном преступлении и добровольно сдал оружие.
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