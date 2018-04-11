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В Шигонском районе задержали мужчину, который поджег дом с двумя собутыльниками внутри
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В Шигонском районе задержали мужчину, который поджег дом с двумя собутыльниками внутри 

Волга Ньюс 1 час назад
В с. Старый Тукшум после тушения горевшего дома обнаружили два трупа. На одном из тел были явные признаки насильственной смерти. Погибшими оказались 43-летний хозяина дома и его сосед — 61-летний пенсионер.
Как выяснили полицейские, хозяин дома выпивал в компании двух друзей, один из которых незадолго до пожара ушел.
Правоохранители заподозрили его и решили задержать. Дома мужчины не оказалось. Его супруга пояснила, что за несколько минут до приезда полиции пьяный муж попрощался с родственниками и детьми, просил его не разыскивать и ушел.
В итоге 39-летнего уроженца Ульяновской области задержали по дороге в соседнее село. Он рассказал, что выпивал с друзьями, потом у него с собутыльниками произошел конфликт, во время которого он нанес травмы хозяину дома и ушел к себе. Мужчина попрощался с близкими, после чего вернулся на место гулянки и поджег дом, чтобы замести следы.
По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело.
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