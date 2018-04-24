Ещё
ФСБ обнаружила взрывчатку на месте взрыва в жилом доме в Чите
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ обнаружила взрывчатку на месте взрыва в жилом доме в Чите 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЧИТА, 24 апр — РИА Новости. Взрывчатое вещество обнаружено на месте взрыва в жилом доме в Чите, оно может быть связано с преступлением в сфере недропользования, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.
МВД ранее сообщило, что вечером 23 апреля в жилом двухэтажном доме в Чите произошло возгорание воздушно-газовой смеси в результате идущего в квартире ремонта. Пострадал единственный находящийся в квартире человек.
По данным ФСБ, на месте была найдена взрывчатка, хранение которой может быть связано с совершением общеуголовного преступления в сфере недропользования.
"Угрозы жизни и здоровью людей нет. Проводится проверка", — добавили в пресс-службе.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь может идти о производстве взрывчатки для нелегальной добычи золота.
РИА Новости: последние новости
В Кабардино-Балкарии физрука будут судить за секс со школьниками Житель Якутии из мести пытался отравить полицейского ртутью Полиция в Москве завела дело на мужчину за жестокое убийство своего кота
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»688
Россию ждут очередные санкции188
Для россиян хотят ввести новые штрафы86
Россия поставила США серьезное условие308
Климкин сделал грубую ошибку75
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение