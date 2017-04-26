СК: в Москве застрелили адвоката

Неизвестный застрелил адвоката в её квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве,возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на следствие, злоумышленник произвёл не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия и скрылся. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК России (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия)", — сказала Иванова. Среди версий убийства — профессиональная деятельность погибшей.